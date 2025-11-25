Coppa Italia Serie C, Zagre lancia il Ravenna: 3-0 contro l'Arzignano e quarti conquistati
Una doppietta di Zagre nei primi venti minuti mette in discesa la qualificazione del Ravenna contro l’Arzignano negli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Il primo gol arriva grazie a un buco di Valentini che appoggia malissimo di testa per il proprio portiere con l’attaccante giallorosso che ne approfitta per siglare il vantaggio, il raddoppio invece è una giocata dello stesso centravanti che sfrutta al meglio l’assist di Falbo. Nel finale arriva anche il tris firmato da Luciani servito da un assist al bacio di Okaka, Ora per i romagnoli ci sarà la vincente di Inter U23-Renate.
COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE
Martedì 25 novembre
Sorrento-Crotone 1-4
22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ rig. Gomez (C), 76’ Maggio (C)
Ravenna-Arzignano Valchiampo 3-0
11’ e 23’ Zagre, 89’ Luciani
Mercoledì 26 novembre
Ore 15:00 - Inter U23-Renate
Ore 18:00 - Arezzo-Latina
Ore 18:00 - Potenza-Audace Cerignola
Ore 18:00 - Pro Vercelli-Atalanta U23
Ore 18:00 - Ternana-Giugliano
Ore 20:30 - Sambenedettese-Union Brescia
PROGRAMMA QUARTI DI FINALE (9-11 DICEMBRE)
Pro Vercelli-Atalanta U23 VS Pro Vercelli-Atalanta U23
Ravenna VS Inter U23-Renate
Potenza-Audace Cerignola VS Crotone
Ternana-Giugliano VS Sambenedettese-Union Brescia
Modalità di svolgimento
Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior
numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.