TMW Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide

Nicklas Fullkrug a gennaio saluterà il West Ham. Dopo un anno e mezzo di opportunità mancate, il tedesco è pronto al prossimo capitolo della sua carriera, dopo che nell'Europeo del 2024 era stato uno dei protagonisti positivi della Germania, dopo un'ottima stagione al Borussia Dortmund in Bundesliga. Sembrava a un passo dall'Italia, con diversi club interessati - incluso il Milan - salvo poi decidere per la Premier League, dove non si è ambientato e sta continuando a raccogliere prestazioni deludenti. Otto le presenze in questa annata, con zero gol fra campionato e coppa. L'anno passato, invece, 20 presenze e 3 gol, più 2 assist.

Così Fullkrug è stato offerto a due club: Roma e Milan. Magari in un possibile scambio con Dovbyk e Santi Gimenez, ricevendo però risposte tiepide per motivi diversi. I giallorossi vogliono un profilo diverso per il Gasp, mentre i rossoneri mettono il veto per una questione anagrafica. Insomma, un arrivo in Italia appare complicato, più probabile un ritorno in Bundesliga.

Nei giorni scorsi l’agente del calciatore Thorsten Wirth, ad della ROOF, ha ammesso che il trasferimento non sia stato dei migliori, per usare un eufemismo. “Guardando indietro, dobbiamo dire che il trasferimento non ha funzionato. Non ha senso indorare la pillola. Addio? Questo deve sempre avvenire in collaborazione con il club. Ma mettiamola così: penso che possa avere senso apportare un cambiamento".