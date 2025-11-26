26 novembre 1996, Del Piero infilza Bonano. La Juventus è Campione del Mondo

Il 26 novembre del 1996 la Juventus vince la sua ultima Coppa Intercontinentale. Al National Stadium di Tokyo i bianconeri devono affrontare il River Plate di Ramon Diaz. A maggio, all'Olimpico di Roma, era arrivata la seconda Champions League, decisivo un rigore di Jugovic contro l'Ajax. Dall'altra parte i Milionarios avevano battuto l'America de Calì, vincendo la Liebrtadores.

In campo ci sono calciatori come Julio Cruz, Ortega e Marcelo Salas. Ma anche il Principe, quell'Ezio Francescoli divenuto icona a Cagliari, ma non solo. A decidere la sfida sarà Alessandro Del Piero, titolare con Boksic e Zinedine Zidane dietro di loro. Dal 1995 al 1998 la Juve di Marcello Lippi è straordinaria: vince con gli olandesi, poi doppia sconfitta in finale contro Borussia Dortmund e Real Madrid. Mai eliminati, ma senza riuscire a bissare la vittoria di Roma. In Giappone è decisivo un calcio d'angolo che Del Piero addomestica e poi scaraventa all'incrocio dei pali, con un diagonale dove Bonano non può fare nulla.

Juventus-River Plate 1-0

Marcatori: 81' Del Piero (J).

Juventus (4-3-1-2)

Peruzzi; Porrini, Ferrara, Montero, Torricelli; Di Livio, Deschamps, Jugović; Zidane (90' Tacchinardi); Del Piero, Boksić.

Allenatore: Marcello Lippi.

River Plate (4-3-1-2)

Bonano; Hernán Díaz, C.Ayala, Berizzo, Sorín; Monserrat, Astrada, Berti (74' Gancedo); Ortega; J.Cruz (83' Marcelo Salas), Francescoli.

Allenatore: Ramón Díaz.