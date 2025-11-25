Campobasso, la nota dopo la penalizzazione: "Confermata la nostra buona fede"

Dopo la penalizzazione di due punti arrivata oggi dal Tribunale Federale Nazionale, il Campobasso ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito per dare la propria versione su quanto accaduto annunciando un probabile ricorso contro questa decisione:

"La società Campobasso Fc srl prende atto della decisione odierna del Tribunale Federale Nazionale. Rispetto al deferimento iniziale della Procura federale è caduta l’accusa di dichiarazione non veritiera a conferma della lealtà e della buona fede del Club.

Resta, per il momento, la contestazione di tardivo pagamento, per una parte marginale di vecchi contributi Inps (regolarmente rateizzati), che ha portato a due punti di penalizzazione e alla squalifica per tre mesi dell’intero Cda. La sentenza è appellabile. La società attende la notifica delle motivazioni alla base della decisione per le opportune valutazioni".

Questa la classifica aggiornata dopo la decisione del TFN di oggi: Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Ternana 24, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Gubbio 19*, Sambenedettese 17, Juventus Next Gen 17*, Pontedera 15, Livorno 14, Bra 13, Perugia 12, Torres 8, Rimini -2

* una partita in meno

