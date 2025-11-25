Scamacca: "Non mi interessa parlare di Juric. Palladino? Ci dà la sicurezza che serviva"

Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport introducendo la partita di domani di Champions League che attende lui e la sua squadra contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte.

Nel corso dell'intervista, a Scamacca è stato chiesto anche dei due allenatori della Dea di questa stagione, Ivan Juric con il quale i nerazzurri hanno iniziato il cammino, e adesso Raffaele Palladino che lo ha sostituito in panchina. Cominciando da cosa non sia andato col primo, ha detto il centravanti della Dea: "Non saprei ma non mi interessa parlarne. Pensiamo a domani e alle prossime partite".

Proiettandosi invece al presente e al futuro prossimo, che per l'Atalanta significa Raffaele Palladino seduto in panchina, Scamacca ha spiegato quali tasti stia toccando il tecnico di Mugnano: "Ha portato entusiasmo, tranquillità ma soprattutto ci dà la sicurezza che ci serviva. Avevamo bisogno di un allenatore che confidasse in noi e ci facesse sentire al sicuro".

