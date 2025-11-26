Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"

Il presidente del Trapani Valerio Antonini nel corso di una diretta social si è sfogato in maniera piuttosto pesante sulla situazione della formazione che milita in Serie C e su tutto il contorno sottolineando in particolare la difficoltà di incassare soldi per coprire le spese e alzare l'asticella, non chiudendo neanche le porte a un possibile addio a fine stagione.

"Nel Trapani, a livello calcistico, siamo al limite ormai raggiunto e anche superato. Sono io che pago per disputare le partite, non incasso soldi utili a coprire le spese sufficienti per disputare le gare. Parlo di quanto serve per una partita di calcio: vigili del fuoco, steward, bar. - spiega Antonini come si legge su Tuttoc.com - Nelle ultime due partite sono riuscito a coprire la metà con queste cifre. La squadra costa più di 200.000€ netti al mese solo per gli stipendi. Pertanto noi a gennaio faremo una rivistazione dei costi”.

Spazio poi all'apertura a un addio a fine stagione: “Le squadre (l'altra sono gli Sharks di basket NdR) comunque andranno avanti, arriveremo almeno fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti su tutto, lasciando aperta a tutti gli imprenditori l’eventualità di cedere la squadra. Dovessero esserci imprenditori interessati, bussino subito alla mia porta e trattiamo per la società. Considererò prezzi logici per rientrare negli investimenti fatti. Ho speso tanti soldi qui a Trapani e non si è mai visto ultimamente quindi non accetto lezioni e insulti”.