Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"

Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"TUTTO mercato WEB
© foto di Laerte Salvini
Tommaso Maschio
Oggi alle 00:04Serie C
Tommaso Maschio

Il presidente del Trapani Valerio Antonini nel corso di una diretta social si è sfogato in maniera piuttosto pesante sulla situazione della formazione che milita in Serie C e su tutto il contorno sottolineando in particolare la difficoltà di incassare soldi per coprire le spese e alzare l'asticella, non chiudendo neanche le porte a un possibile addio a fine stagione.

"Nel Trapani, a livello calcistico, siamo al limite ormai raggiunto e anche superato. Sono io che pago per disputare le partite, non incasso soldi utili a coprire le spese sufficienti per disputare le gare. Parlo di quanto serve per una partita di calcio: vigili del fuoco, steward, bar. - spiega Antonini come si legge su Tuttoc.com - Nelle ultime due partite sono riuscito a coprire la metà con queste cifre. La squadra costa più di 200.000€ netti al mese solo per gli stipendi. Pertanto noi a gennaio faremo una rivistazione dei costi”.

Spazio poi all'apertura a un addio a fine stagione: “Le squadre (l'altra sono gli Sharks di basket NdR) comunque andranno avanti, arriveremo almeno fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti su tutto, lasciando aperta a tutti gli imprenditori l’eventualità di cedere la squadra. Dovessero esserci imprenditori interessati, bussino subito alla mia porta e trattiamo per la società. Considererò prezzi logici per rientrare negli investimenti fatti. Ho speso tanti soldi qui a Trapani e non si è mai visto ultimamente quindi non accetto lezioni e insulti”.

Articoli correlati
Trapani, Antonini attacca: "Umiliazione totale, metà biglietti comprati dai tifosi... Trapani, Antonini attacca: "Umiliazione totale, metà biglietti comprati dai tifosi del Foggia"
Antonini risponde a Capuano: "Pagato fino all'ultimo centesimo. Ora scatta la diffida... Antonini risponde a Capuano: "Pagato fino all'ultimo centesimo. Ora scatta la diffida legale"
Trapani, Antonini: "Il Libero Consorzio mi ceda lo stadio". Ed è pronto alla battaglia... Trapani, Antonini: "Il Libero Consorzio mi ceda lo stadio". Ed è pronto alla battaglia legale
Altre notizie Serie C
Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"... Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"
La Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato UfficialeLa Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato
Coppa Italia Serie C, Zagre lancia il Ravenna: 3-0 contro l'Arzignano e quarti conquistati... Coppa Italia Serie C, Zagre lancia il Ravenna: 3-0 contro l'Arzignano e quarti conquistati
Renate, tegola Esposito in mezzo al campo: frattura scomposta della clavicola Renate, tegola Esposito in mezzo al campo: frattura scomposta della clavicola
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici... TMW RadioLucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Coppa Italia Serie C, il Crotone cala il tris in rimonta e va avanti. Sorrento ko... Coppa Italia Serie C, il Crotone cala il tris in rimonta e va avanti. Sorrento ko
Campobasso, la nota dopo la penalizzazione: "Confermata la nostra buona fede" Campobasso, la nota dopo la penalizzazione: "Confermata la nostra buona fede"
Union Brescia, Diana: "Abbiamo fatto un'ottima figura contro la prima della classe"... Union Brescia, Diana: "Abbiamo fatto un'ottima figura contro la prima della classe"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
2 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
3 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
4 Al Ittihad, Conceição attacca: "A 50 anni potrei giocare, al ritmo espresso dalla squadra"
5 Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.1 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.2 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.3 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Immagine top news n.4 Prima vittoria in questa Champions League per la Juventus: pazzo 3-2 sul Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Per Maradona e per la classifica: Napoli, vittoria fondamentale. McTominay abbatte il Qarabag
Immagine top news n.6 Napoli, Manna e il mercato di gennaio: "Priorità al centrocampo, lì siamo contati"
Immagine top news n.7 Chivu e le critiche a Sommer: "Difendo tutti i miei giocatori. Prima o poi toccherà anche a Martinez"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.2 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre
Immagine news Serie A n.2 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
Immagine news Serie A n.3 Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Immagine news Serie A n.4 Boban: "Napoli serio e maturo contro un buon Qarabag. E McTominay è straordinario"
Immagine news Serie A n.5 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
Immagine news Serie A n.6 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Tsadjout: "Sabato sarò a disposizione. Possiamo levarci belle soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Serena sul Papu: "Condizione fisica è un punto interrogativo. Ma averlo in squadra è un aiuto"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Tonoli: "Testa rivola al Cesena. Obiettivi? Ancora è presto per tirare le somme"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino reintegra tre giocatori: Cagnano, Manzi e Rigione a disposizione
Immagine news Serie B n.5 Prosegue la campagna 'Nemmeno con un fiore'. Le iniziative per Spezia-Sampdoria
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Zanon: "Al Barbera per dire la nostra. Tifosi? Spero che tornino quanto prima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"
Immagine news Serie C n.2 La Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, Zagre lancia il Ravenna: 3-0 contro l'Arzignano e quarti conquistati
Immagine news Serie C n.4 Renate, tegola Esposito in mezzo al campo: frattura scomposta della clavicola
Immagine news Serie C n.5 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, il Crotone cala il tris in rimonta e va avanti. Sorrento ko
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…