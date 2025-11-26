Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna

Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e BolognaTUTTO mercato WEB
Fabrizio Biasin
Oggi alle 00:00Editoriale
Fabrizio Biasin

Siccome dopo quasi 20 anni di editoriali non so più cosa inventarmi, procedo con la cazzata della squadra di calcio o del Tizio X da associare all’animale. E voi direte: “Perché?”. E io vi rispondo: “E perché no?”.

L’Inter è come il ghepardo. Il ghepardo per magnare deve correre come una bestia (pensa te). In genere è molto più veloce delle sue prede e le acchiappa. Ma se per qualsiasi motivo la preda gli sfugge al primo scatto, e magari pure al secondo, e magari pure al terzo, allora lo scatto si trasforma in una corsetta e a quel punto è possibile che la preda si faccia beffe del predatore. Tradotto: l’Inter deve studiare un piano-B legato a una tendenza ormai certificata, quella della squadra che è quasi sempre “più veloce” (leggi: forte) del suo avversario, ma che se non riesce ad azzannarlo finisce per restare a digiuno. Dal 22 aprile 2024, giorno dello scudetto numero 20, i nerazzurri non hanno più vinto scontri diretti contro Milan, Napoli, Juve. Trattasi di 12 partite. Li ha giocati tutti più o meno alla stessa maniera: giocando meglio, ma crollando di fronte al primo ostacolo. Si deve fare più furba, l’Inter, anche a costo di diventare un filo più cattiva (prerogativa delle grandi squadre, tra l’altro). E soprattutto deve farlo in fretta perché 4 sconfitte in 12 partite di campionato non sono uno scherzo.

Il Como viene dipinto come la cicala gaudente e spendacciona e, invece, è come la formica che pensa al futuro. L’altro giorno nel Como hanno segnato i signori Addai (doppietta con doppio assist di Jesus Rodriguez), Jacobo Ramon (assist Perrone), Paz (altro assist Perrone), Baturina. I qui presenti ragazzotti dichiarano all’anagrafe dai 20 anni appena compiuti di Jesus, ai 22 di Baturina. Questo per dire cosa? Che di sicuro sul Lario hanno il grano ma – cosa decisamente più importante - sanno spenderlo per bene. Puntare sui 20enni significa pensare al futuro, laddove “futuro” potrebbe significare qualificazione a una qualche coppa europea. L’Uefa nel caso imporrà i paletti? No problem, la squadra è già pronta. Si chiama programmazione e capacità di fare calcio e, abbiate fede, quanto a importanza va ben oltre le disponibilità economiche.

Il Bologna è come il Pesce Rosso. Il Pesce Rosso gira in tondo nella bacinella e se comprendesse la sua condizione di pescetto che gira in tondo impazzirebbe in un amen. E invece no, va avanti bello paciarotto e gira, gira, gira perché azzera la sua memoria a ogni girotondo. Al Bologna dicono sempre “quest’anno non potrà mai andare bene come quello passato”, ma Sartori e i suoi fratelli non si lasciano impaurire e ogni anno trovano soluzioni ancora più brillanti di quello precedente. Non si cullano sul passato, archiviano il ricordo e vanno avanti. Il mangime - di ottima qualità - lo mette mister Italiano che ha un grande pregio: saper dare a ogni singolo giocatore un valore. Dovrebbe essere l’Abc di qualunque tecnico di alto livello ma in realtà è operazione che riesce a pochissimi (lui di sicuro). L’obiettivo scudetto appare esagerato, la qualificazione alla prossima Champions una solida e straordinaria possibilità.

Il Cholo Simeone è come il pappagallo. Ogni volta che viene interrogato in prossimità di una sfida con l’Inter ripete sempre la stessa cantilena: “Allenerò i nerazzurri”. E però si dimentica che guadagna circa 34 milioni lordi a stagione, ovvero un’enormità. E, quindi, più che un papagallo è un bel paracul, celebre e rarissimo mammifero argentino.

Allegri è una vecchia volpe. Nel senso buono. Più la partita è dura più, in genere, riesce a portarla dalla sua parte. E questo perché capisce i punti deboli dei suoi avversari, li studia e ti punisce. Max Allegri è assai bravo, qualcuno dice che è anche fortunato e può darsi che sia così. Ma la fortuna non sceglie mai a caso, va da chi la sa sfruttare. Il Milan nel derby ha sfruttato la sua occasione esattamente nella maniera che si erano immaginati tutti quanti: buona organizzazione difensiva, grande resistenza e ripartenze (ne è bastata una). Il diavolo ha tutto per combattere fino in fondo in zona scudetto, molti dicono “no, manca un super bomber”, il sottoscritto pensa che invece sia necessario solo un difensore in più.

Yildiz è una zebra. Di quelle rare e bellissime che riempivano lo spogliatoio della Juve ai tempi d’oro e ora scarseggiano un po’. Entra lui e risolve i problemi della Signora a Bodo dopo un primo tempo decisamente sottotono. Il turco arrivava da un periodo non semplice, è venuto fuori in una sera decisamente importante. Giocate superiori, giocatore superiore.

McTominay è una iena. Altro giocatore esagerato e illuminato. E non c’è nemmeno bisogno di spiegare perché. A Manchester (sponda United) si sono lasciati scappare un diamante.

Articoli correlati
Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto... Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore... Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4.... Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Altre notizie Editoriale
Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del... Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta... Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”.... Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio... Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand... Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate... Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un... Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto... Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
2 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
3 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
4 Al Ittihad, Conceição attacca: "A 50 anni potrei giocare, al ritmo espresso dalla squadra"
5 Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.1 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.2 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.3 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Immagine top news n.4 Prima vittoria in questa Champions League per la Juventus: pazzo 3-2 sul Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Per Maradona e per la classifica: Napoli, vittoria fondamentale. McTominay abbatte il Qarabag
Immagine top news n.6 Napoli, Manna e il mercato di gennaio: "Priorità al centrocampo, lì siamo contati"
Immagine top news n.7 Chivu e le critiche a Sommer: "Difendo tutti i miei giocatori. Prima o poi toccherà anche a Martinez"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.2 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre
Immagine news Serie A n.2 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
Immagine news Serie A n.3 Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Immagine news Serie A n.4 Boban: "Napoli serio e maturo contro un buon Qarabag. E McTominay è straordinario"
Immagine news Serie A n.5 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
Immagine news Serie A n.6 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Tsadjout: "Sabato sarò a disposizione. Possiamo levarci belle soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Serena sul Papu: "Condizione fisica è un punto interrogativo. Ma averlo in squadra è un aiuto"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Tonoli: "Testa rivola al Cesena. Obiettivi? Ancora è presto per tirare le somme"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino reintegra tre giocatori: Cagnano, Manzi e Rigione a disposizione
Immagine news Serie B n.5 Prosegue la campagna 'Nemmeno con un fiore'. Le iniziative per Spezia-Sampdoria
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Zanon: "Al Barbera per dire la nostra. Tifosi? Spero che tornino quanto prima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"
Immagine news Serie C n.2 La Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, Zagre lancia il Ravenna: 3-0 contro l'Arzignano e quarti conquistati
Immagine news Serie C n.4 Renate, tegola Esposito in mezzo al campo: frattura scomposta della clavicola
Immagine news Serie C n.5 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, il Crotone cala il tris in rimonta e va avanti. Sorrento ko
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…