Pescara, Sebastiani: "A gennaio 4-5 entrate. Faraoni? Se sta bene resterà con noi"

“Faraoni? Dopo il problema di Oliveri (ko a Catanzaro, ndc) abbiamo valutato l’opzione. Ma vi dico che quel ruolo può farlo anche Gravillon che a Catanzaro ho visto in netta crescita”. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani parla così a Il Centro in merito all’arrivo del terzino Davide Faraoni che da oggi si allena con la squadra di mister Gorgone in attesa di essere tesserato: “Vediamo come sta, se la condizione è buona resterà con noi, altrimenti valuteremo altro”.

Spazio poi al prossimo mercato di gennaio a partire dai nomi di Corona del Palermo per l’attacco e Martella della Ternana per la difesa: “Come società vogliamo fare almeno quatto o cinque operazioni. Due difensori, un altro esterno oltre a Faraoni e un centrocampista, ma non escludo un’altra punta. Poi dipenderà dalle uscite. - prosegue Sebastiani – Corona? Dipende dal Palermo, già in estate i suoi agenti erano felici di mandarlo qui. Anche Martella lo avevamo cercato in agosto, può darci una grande mano”.

Sebastiani poi parla dei possibili rinnovi di alcuni giocatori - Capellini, Di Nardo, Brandes e Corbo – che hanno una clausola da far valere entro la fine di dicembre spiegando che ci sono ragionamenti in corso, ma che è probabile che tutti e quattro prolunghino per altre due stagioni. Per Brosco e Meazzi, entrambi in scadenza a giugno, il numero uno abruzzese spiega che ci sono dei colloqui in corso per i loro rinnovi.