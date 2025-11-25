Carrarese, Zanon: "Al Barbera per dire la nostra. Tifosi? Spero che tornino quanto prima"

“Quella di sabato è stata una partita davvero complessa, contro un avversario difficile da affrontare, in quanto ben organizzato dal punto di vista tattico, ma, nonostante ciò, siamo riusciti ad arginare i loro punti di forza e ci portiamo a casa volentieri il punto ottenuto, anche perché, come ben abbiamo imparato dalla passata stagione, in questo campionato, anche un pareggio può rivelarsi decisivo a fine anno”. L’esterno della Carrarese Simone Zanon intervistato sui canali ufficiali del club è tornato così sul pareggio contro la Reggiana nello scorso turno.

“A ogni modo, non vincere in casa lascia sempre un po’ di amaro in bocca, ma noto con piacere che la nuova curva dello stadio sta prendendo forma e mi auguro possa riempirsi di tifosi quanto prima, - prosegue il calciatore marmifero soffermandosi sulla mancanza del tifo - nella speranza di tornare a ricevere al più presto il loro grande incoraggiamento quando giochiamo in casa e sentire da vicino il calore della nostra gente”.

Spazio poi alla prossima sfida di campionato: “Adesso andremo a Palermo, dove ci aspetta una sfida delicata e complessa, ma come del resto lo sono tutte in un campionato dove regna l’equilibrio. Noi stiamo preparando questa sfida nel migliore dei modi, e andremo al “Barbera” con la consapevolezza di poter dire la nostra anche in un campo prestigioso come quello”.

Infine un passaggio sul suo rendimento stagionale: “Non ci sono segreti, ma sono sempre stato consapevole che, sia il duro lavoro settimanale, sia la concentrazione sugli obiettivi stagionali, avrebbero portato ad una crescita. Comunque, sono sicuramente molto felice di aver iniziato bene il campionato, ed è per questo che mi sento di dire grazie ai miei compagni, al mister e a tutto lo staff per il supporto costante e per avermi messo nelle condizioni migliori da subito”.