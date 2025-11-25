Irresistibile e irrinunciabile Yildiz. A Bodo la conferma: la Juventus non può farne a meno

Non è una novità dell'ultima ora, tutt'altro: a Bodo si è avuta più che altro l'ennesima riprova di quanto fondamentale sia Kenan Yildiz negli ingranggi offensivi di questa Juventus. È bastato che il numero 10 turco mettesse piede in campo, sostituendo uno scialbo Adzic all'intervallo, per far cambiare spartito a tutti gli altri protagonisti presenti.

Yildiz non è finito direttamente sul tabellino di Bodo-Juventus 2-3, a meno che non si voglia catalogare ad assist il fatto che sia il suo l'ultimo corpo che tocca il pallone prima di arrivare a Openda per il gol del momentaneo 1-1. Ma il contributo di Yildiz per la Juventus corsara in Norvegia è andato ben oltre al contributo quantificabile in gol e assist: a suon di giocate e discese palla al piede, ha mandato in tilt la fase difensiva degli avversari. È, appunto, l'ennesima conferma di quanto irrinunciabile sia un tale Yildiz per la Juve di ora.

L'irresistibile Yildiz non può che essere il migliore in campo nelle pagelle di TMW di Bodo-Juventus 2-3. Voto 7,5 per il talento turco, con la seguente motivazione: "Impatto immediato sin dall'attimo in cui mette piede in campo. Non finisce direttamente sul tabellino, ma ha completamente cambiato faccia alla Juve e alla partita".