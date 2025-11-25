Avellino, Biancolino reintegra tre giocatori: Cagnano, Manzi e Rigione a disposizione

Il tecnico dell'Avellino Raffaele Biancolino ha deciso di reintegrare in rosa tre calciatori che nei giorni scorsi erano stati esclusi per scelta tecnica dalla sfida contro l'Empoli. Si tratta dei difensori centrali Michele Rigione e Claudio Manzi e del terzino sinistro Andrea Cagnano: il primo aveva giocato solo 60’ in questa stagione, mentre il secondo ha collezionato 267’ in campo spalmati su quattro gare. Ha giocato di più invece il terzo che è sceso in campo per otto volte per un totale di 560’.

Il faccia a faccia chiarificatore tra tecnico e squadra, nell'immediato post-Empoli, ha ricucito lo strappo che s'era venuto a creare la scorsa settimana, - come riporta Il Mattino - con l'esclusione dei tre dall'elenco dei convocati per la gara interna contro i toscani, persa malamente dall'Avellino.