Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)

Attraverso i propri canali ufficiali, la FIFA ha confermato le procedure per il sorteggio dei Mondiali 2026, i primi che si disputeranno a 48 squadre, in Canada, Stati Uniti e Messico. Il sorteggio si terrà venerdì 5 dicembre al prestigioso John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington DC. Il calendario aggiornato delle partite, con l’assegnazione di ogni gara a uno stadio e con il rispettivo orario di inizio, sarà pubblicato sabato 6 dicembre.

Italia in quarta fascia, se ci andiamo. Le procedure stabiliscono che le nazioni ospitanti, Canada, Messico e Stati Uniti, saranno inserite nella prima fascia. Le altre 39 squadre già qualificate saranno distribuite nelle quattro fasce da 12 squadre ciascuna secondo la classifica mondiale FIFA/Coca-Cola pubblicata mercoledì 19 novembre 2025. Infine, i due posti riservati al torneo di spareggio intercontinentale della Coppa del Mondo 2026 e i quattro posti degli spareggi europei saranno assegnati alla quarta fascia.

Fascia 1: Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania

Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia

Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica

Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Spareggio europeo A, B, C e D, Torneo di spareggio FIFA 1 e 2

Come funzionerà il sorteggio: i limiti. Per la fascia 1, Canada, Messico e Stati Uniti, in quanto Paesi ospitanti, saranno identificati con palline di colore diverso e, una volta estratti, saranno assegnati alla posizione A1 per il Messico (pallina verde), B1 per il Canada (pallina rossa) e D1 per gli Stati Uniti (pallina blu), come già stabilito nel calendario pubblicato il 4 febbraio 2024. Le restanti nove squadre della fascia 1 saranno indicate con palline dello stesso colore e assegnate automaticamente alla posizione 1 del gruppo nel quale verranno sorteggiate.

Per garantire equilibrio competitivo, nella definizione del calendario sono stati stabiliti due percorsi separati verso le semifinali. Le quattro nazionali più alte nel ranking FIFA, quando estratte, avranno i seguenti vincoli: la prima (Spagna) e la seconda (Argentina) saranno sorteggiate in percorsi opposti, e lo stesso principio si applicherà alla terza (Francia) e alla quarta (Inghilterra). Ciò garantirà che, se vinceranno i rispettivi gruppi, le due squadre più forti in classifica non si incontreranno prima della finale. Per le fasce 2, 3 e 4, la posizione all’interno del gruppo sarà determinata secondo un modello predefinito: la posizione dipenderà sia dalla fascia sia dal gruppo in cui la squadra verrà sorteggiata. In linea generale, nessun gruppo potrà avere più di una squadra della stessa confederazione. L’unica eccezione è l’UEFA, che conta 16 nazionali qualificate: ogni gruppo dovrà avere almeno una squadra europea e non potrà averne più di due.

Per i due posti del torneo di spareggio intercontinentale, per rispettare il principio generale secondo cui nessun gruppo deve avere più di una squadra della stessa confederazione, il vincolo confederativo sarà applicato tenendo conto di tutte e tre le squadre all’interno di ciascun percorso del torneo di spareggio, presenti nella quarta fascia.

Assegnazione delle partite agli stadi e agli orari

Mentre il sorteggio finale stabilirà le sfide della fase a gironi, il calendario aggiornato, comprendente lo stadio assegnato a ogni partita e l’orario di inizio, sarà confermato sabato 6 dicembre. Il processo di assegnazione successivo al sorteggio mira a garantire le migliori condizioni per tutte le squadre e, quando possibile, a permettere ai tifosi di tutto il mondo di seguire le partite delle proprie nazionali in diretta attraverso i diversi fusi orari.