Coppa Italia Serie C, il Crotone cala il tris in rimonta e va avanti. Sorrento ko
Nella prima gara degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C il Crotone vince in rimonta sul campo del Sorrento e conquista il passaggio del turno dove attenderà la vincente dello scontro Potenza-Audace Cerignola. Campani avanti dopo una ventina di minuti grazie alla prima rete fra i professionisti di Esposito su assist di Riccardi. Un vantaggio che dura fino al 55° quando Murano serve in mezzo Ricci che al volo batte Harrasser con un bel tiro al volo.
Da qui parte la rimonta dei calabresi che dieci minuti dopo raddoppiano grazie a un rigore conquistato da Maggio e trasformato dal capitano Gomez, il tris arriva invece a dieci dalla fine con Maggio che di piattone lascia immobile il portiere del Sorrento. Nel finale Piovanello conquista un altro calcio di rigore, con espulsione di Crecco, che però lo stesso numero 18 però fallisce facendosi ipnotizzare da Harrasser.
COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE
Martedì 25 novembre
Sorrento-Crotone 1-4
22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ rig. Gomez (C), 76’ Maggio (C)
Ore 20:30 - Ravenna-Arzignano Valchiampo
Mercoledì 26 novembre
Ore 15:00 - Inter U23-Renate
Ore 18:00 - Arezzo-Latina
Ore 18:00 - Potenza-Audace Cerignola
Ore 18:00 - Pro Vercelli-Atalanta U23
Ore 18:00 - Ternana-Giugliano
Ore 20:30 - Sambenedettese-Union Brescia
PROGRAMMA QUARTI DI FINALE (9-11 DICEMBRE)
Pro Vercelli-Atalanta U23 VS Pro Vercelli-Atalanta U23
Ravenna-Arzignano Valchiampo VS Inter U23-Renate
Potenza-Audace Cerignola VS Crotone
Ternana-Giugliano VS Sambenedettese-Union Brescia
Modalità di svolgimento
Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior
numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.