Chivu e le critiche a Sommer: "Difendo tutti i miei giocatori. Prima o poi toccherà anche a Martinez"

"Che reazione mi aspetto dopo il derby? Ci siamo sempre rialzati dopo una sconfitta, mi aspetto lo stesso anche in questa occasione". Parla così Cristian Chivu, a Sky Sport, alla vigilia della partita di Champions League contro l'Atletico Madrid. "Questa è una partita altrettanto altrettanto importante, una gara di Champions nella quale dobbiamo proseguire col nostro cammino".

L'Atletico Madrid è riconoscibile per il suo modo di gioco: quali sono le cose che deve fare l'Inter?

"Assomiglia un po' a ciò che è stato domenica con il Milan. Organizzazione, intensità, ripartenze e qualità. Bisognerà essere propositivi, fare il nostro gioco, essere attenti nelle preventive, fare un giro palla più veloce ed essere più cinici sotto porta".

Sommer è finito nell'occhio della critica dopo il derby. Lei si è sempre posto a difesa dei giocatori, per il valore che hanno all'interno della squadra. "Devo difendere i miei giocatori perché ne ho 22 a disposizione e sono tutti bravi, tutti meritano di giocare nell'Inter. Qualcuno chiede se un giocatore parte titolare o subentra: ho letto ultimamente la filosofia di Arteta, tra quelli che iniziano e quelli che finiscono la partita. Nel calcio di oggi è così. Per il portiere è diverso, ma Josep Martinez le sue opportunità le avrà. Ha vissuto un momento difficile il mese scorso, prima o poi toccherà anche a lui quando si sentirà pronto".