Juventus corsara a Bodo, a fine partita i giocatori regalano la propria maglia ai tifosi presenti
Grande festa per la Juventus, che a Bodo, in uno scenario polare con un freddo pungente a regolare sia la partita che la vigilia, ottiene la prima vittoria nella Fase Campionato di questa Champions League. Al termine della partita, tutti i giocatori della Juventus si sono recati sotto al settore ospiti, regalando ai vari eroi al seguito della squadra la propria divisa da gioco.
