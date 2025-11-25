Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Con le partite del martedì di Champions League, si aggiorna anche il Ranking UEFA stagionale relativo alla stagione 2025/2026, che consegnerà un posto extra nella prossima edizione della massima manifestazione europea alle due nazioni meglio classificate.
Con le vittorie di Juventus e Napoli, sorride anche il ranking dell'Italia, che scala posizioni e si porta adesso a ridosso dei posti che contano. Il nostro paese è attualmente al 3° posto di questa speciale graduatoria, alle spalle delle sole Inghilterra e Germania e davanti adesso alla Spagna. Ancora rimane del terreno da rosicchiare per arrivare nei primi due posti, ma dopo i risultati del martedì la Serie A mantiene maggiori speranze.
RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/2026 AGGIORNATO
1. Inghilterra 10.166 (9 squadre in corsa su 9)
2. Germania 9.428 (7 su 7)
- - - - - - - - - - - - -
3. Italia 8.714 (7 su 7)
4. Spagna 8.500 (8 su 8)
5. Portogallo 8.400 (4 su 5)
6. Cipro 8.250 (3 su 4)
7. Polonia 7.875 (4 su 4)
8. Danimarca 7.625 (2 su 4)
9. Francia 6.928 (7 su 7)
10. Belgio 6.500 (3 su 5)
