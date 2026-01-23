Inter, Zanetti: "Con Mourinho fatto qualcosa di indimenticabile. Simone come un padre"

Javier Zanetti, nel corso di una lunga intervista con il Corriere dello Sport, parla così del tecnico che più lo ha conquistato e con il legame è stato più forte durante la sua lunga avventura in nerazzurro: "Mourinho, senz’altro, è sempre con me, abbiamo fatto qualcosa di indimenticabile e forse irripetibile. E poi Gigi, che purtroppo non c’è più. Simoni un padre, rendeva tutto semplice. José invece è un leader, molto convincente, persuasivo. Ricordo la prima telefonata".

Zanetti ricorda che nel giugno di quell'anno, mentre stava rientrando in Argentina facendo scalo a Fiumicino, ricevette una chiamata da un numero portoghese. Dall'altra parte del telefono c'era José Mourinho, il quale gli comunicò di aver appena firmato per l'Inter e gli disse che sarebbe stato il suo capitano, scusandosi (nonostante lo parlasse già benissimo) per il suo italiano. Lo definisce un uomo diretto e leale, oltre che un allenatore straordinario.

Riguardo al rapporto con i tecnici, se definisce Simoni come il più semplice, indica invece Zaccheroni come il più complicato. Spiega che l'allenatore romagnolo li sottoponeva a lunghe sessioni di tattica, che potevano durare anche un'ora consecutiva, e che la vera difficoltà per i calciatori consisteva nel riuscire a mantenere alta la concentrazione per tutta la durata dell'allenamento.