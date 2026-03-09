Zanetti: "118 anni di storia Inter. Passa il tempo e il senso di appartenenza è sempre più forte"
Nel giorno del 118° compleanno dell'Inter, il vicepresidente Javier Zanetti ha voluto regalare un pensiero al club della sua vita, da giocatore e da dirigente. Queste le parole dell'argentino tramite i propri canali social:
"118 anni di storia della nostra amata Inter… passa il tempo e il senso d’appartenenza è sempre più forte. Vittorie, sconfitte… ma l’amore va oltre. L’amore è per i nostri valori, il DNA dell’Inter, una seconda pelle ogni giorno.
Orgoglioso di essere interista, oggi più che mai.
BUON COMPLEANNO, INTER!!!!".
