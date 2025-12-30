Inter, Zanetti su Chivu: "Felici della scelta, già da calciatore era molto intelligente"

Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk in occasione della prima edizione della MagiCup, torneo giovanile organizzato in Florida del quale è ambasciatore.

Nel corso dell'intervista il dirigente argentino ha parlato anche dell'ex compagno di battaglie in campo Cristian Chivu, scelto come tecnico dall'Inter la scorsa estate e che lo sta soddisfacendo nel suo operato in nerazzurro in questa prima parte di stagione. "Sono molto contento perché credo che Cristian meriti questa opportunità" - ha detto Zanetti - ". Lui è sempre stato molto intelligente, fin da quando eravamo compagni di squadra in campo. Ora è diventato allenatore e siamo molto felici e compiaciuti che sia lui a guidare la nostra squadra. È sempre stato chiaro che aveva le capacità per crescere come allenatore".

Poi sul suo rapporto con l'Inter, Zanetti ha aggiunto: "L'Inter è la squadra del mio cuore, la squadra di cui sono innamorato. Ho ricevuto offerte dalla Spagna e dall'Inghilterra per andare a giocare lì, ma la verità è che sono rimasto all'Inter perché volevo davvero lasciare il segno in questa istituzione. Sapevo che Massimo Moratti, il nostro presidente di allora stava facendo grandi sacrifici affinché l'Inter potesse vincere titoli importanti, il tempo mi ha dato ragione".