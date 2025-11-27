Inter, Zanetti su Esposito: "Ha un grande futuro davanti a sé. Dipende dalla sua voglia"

Nel corso del podcast di FantaLab condotto da Luca Diddi è intervenuto lo storico capitano dell’Inter Javier Zanetti, che ha parlato così di Pio Esposito, grande eccellenza in casa nerazzurra: “Credo che abbia un grande futuro davanti a lui. Dipende della sua voglia, da quanto ci tiene a rimanere a certi livelli. È un ragazzo anche molto umile, molto intelligente. Noi siamo contentissimi perché è un ragazzo che ascolta, che vuole migliorare e che si allena sempre al massimo. Fa parte dei giovani che speriamo possano avere una grandissima carriera”.

Sul connazionale Pellegrino ha aggiunto: “Mateo, come Pio Esposito, ha tanta fame, ha voglia di andare fino in fondo. Delle volte va oltre le sue possibilità, mettendosi a disposizione dei compagni, della squadra. È uno dei giovani validi che in questo momento stanno facendo bene al calcio italiano”. Ecco le sue parole su altri due giocatori di Serie A:

Su Nico Paz: “È un talento straordinario. Io sono molto amico di suo papà perché abbiamo fatto insieme il Mondiale 98 io sono felicissimo che Nico stia facendo così viene al Como. Poi grande merito anche di Fabregas e della società che ha creduto in lui. Sta facendo bene a Como, sta andando step by step ed è un giocatore da grande squadra”.