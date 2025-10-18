Inter, Zanetti: "Lautaro è un modello, lavora sempre per ottenere il massimo"

Intervistato dal media ElGrafico, il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha dichiarato: "Quando ho lasciato il calcio la prima cosa che ho capito è che dovevo prepararmi. Mi sono iscritto alla Bocconi - riporta Fcinternews.it - una delle migliori università in Italia, dove ho completato un master e presto scriverò la mia tesi. Quest'aspetto mi ha aperto la mente anche a livello di prospettive. Come manager mi rendo conto che ci sono molte cose da fare per migliorare ogni aspetto".

L'ex capitano nerazzurro ha poi parlato di due connazionali d'eccezione: il primo Diego Milito e il secondo è Lautaro Martinez. Si parte dal "Principe": "E' stato un attaccante molto intelligente, basti ricordare l'anno in cui abbiamo vinto la Champions League con il Triplete: fu fondamentale non solo per i suoi gol, ma per il suo impegno con la squadra".

E sull'attuale capitano nerazzurro: "Mi rende felice per come è arrivato e per come sta crescendo, lavora sempre per ottenere il massimo in ogni aspetto del gioco. E' capitano dei nerazzurri e anche un modello, ha un grande senso di appartenenza. E il fatto che sia argentino e che all'Inter ci sia ancora un capitano argentino, è motivo di grande soddisfazione per me".