Nuovo incarico alla FIFA per Javier Zanetti: cosa farà il vicepresidente dell'Inter
Nuovo incarico alla FIFA per Javier Zanetti, già vicepresidente dell'Inter e pronto adesso a entrare nella nuova Commissione per la Responsabilità Sociale istituita dal massimo organismo regolatore nel mondo del calcio professionistico.
A renderlo noto, è l'Inter con la seguente nota ufficiale: "Il Consiglio della FIFA durante la riunione del mese di ottobre ha nominato Javier Zanetti Vicepresidente della Commissione per la Responsabilità Sociale del calcio FIFA nata con l’obiettivo di promuovere il calcio come strumento per generare un impatto sociale positivo a livello globale. Zanetti ricoprirà la carica di Vicepresidente del Comitato per il mandato 2025-2029".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
