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D'Angelo torna allo Spezia: "Forse sono l'ultimo dei romantici. Ma era la scelta migliore"

D'Angelo torna allo Spezia: "Forse sono l'ultimo dei romantici. Ma era la scelta migliore"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:34Serie B
Tommaso Maschio

Forse sono l'ultimo dei romantici, ma era la scelta migliore”. Sono queste le parole, riportate dal Secolo XIX, che il tecnico Luca D'Angelo ha confidato alle persone più vicine a lui dopo il ritorno alla guida dello Spezia dopo 139 giorni. L'allenatore abruzzese infatti è stato richiamato dal club ligure dopo essere stato esonerato e sostituito da Roberto Donadoni che però non è riuscito a risollevare la squadra dalla zona retrocessione.

In questi mesi D'Angelo è stato accostato e contattato da diversi club – Avellino e Sampdoria in Serie B, Union Brescia e Salernitana in Serie C - alla ricerca di un allenatore importante navigato e capace di incidere a stagione in corso come dimostrato già in passato. Fra queste l'ultima società rifiutata da D'Angelo è stata la Sampdoria che ci aveva provato anche negli ultimi giorni quando l'allenatore aveva però capito che si era aperto uno spiraglio per il ritorno nel club a cui è legato fino al 2027.

Ora per D'Angelo ci sarà una nuova impresa da centrare, la salvezza, per poi - con tutta probabilità - salutare la piazza ligure a fine stagione e ripartire da un'altra piazza e un nuovo progetto.

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