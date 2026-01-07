Isaac arrivato in Italia, le prime parole: "Hellas grande squadra e ha un grande progetto"

Arrivato in Italia Isaac Aguiar Tomich è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Verona. L'attaccante brasiliano sarà un nuovo rinforzo per Paolo Zanetti e presto sarà a disposizione della sua nuova squadra. Il giocatore arriva nel nostro campionato dall'Atletico Mineiro con la formula del prestito con diritto di riscatto e il 50% sulla futura rivendita. E proprio nel momento in cui è sbarcato in aeroporto, il giocatore è stato intercettato dalle telecamere di Sky Sport. Queste le sue prime impressioni da prossimo giocatore degli scaligeri: "Sono molto contento. Non vedo l'ora di iniziare".

Perché Verona?

"Perché è una grande squadra e ha un grande progetto".