Isaac arrivato in Italia, le prime parole: "Hellas grande squadra e ha un grande progetto"
Arrivato in Italia Isaac Aguiar Tomich è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Verona. L'attaccante brasiliano sarà un nuovo rinforzo per Paolo Zanetti e presto sarà a disposizione della sua nuova squadra. Il giocatore arriva nel nostro campionato dall'Atletico Mineiro con la formula del prestito con diritto di riscatto e il 50% sulla futura rivendita. E proprio nel momento in cui è sbarcato in aeroporto, il giocatore è stato intercettato dalle telecamere di Sky Sport. Queste le sue prime impressioni da prossimo giocatore degli scaligeri: "Sono molto contento. Non vedo l'ora di iniziare".
Perché Verona?
"Perché è una grande squadra e ha un grande progetto".
