Lecce a caccia di gol e qualità: passi avanti per Gandelman del Gent

Possibile innesto importante e di qualità per il Lecce di Eusebio Di Francesco, col direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino e il ds Stefano Trinchera che da giorni stanno scandagliando il mercato internazionale alla ricerca di gol e qualità per il reparto offensivo salentino.

In questo senso, racconta Sky Sport, sono da segnalare importanti passi in avanti verso Omri Gandelman. Trequartista israeliano con passaporto portoghese classe 2000 di proprietà del Gent in Belgio, il Lecce dopo i primi sondaggi sembra aver deciso di affondare il colpo a stretto giro di posta. Un innesto che come detto porterebbe gol e qualità alla manovra salentina: in questa stagione, fra Jupiler Pro League e coppa Nazionale, Gandelman ha messo insieme un totale di 20 presenze con 8 gol e 1 assist per i compagni.