Italia, Mancini: "Non possiamo pensare troppo avanti, per i playoff manca la matematica"

"La Nazionale è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio, vestire questa maglia è un qualcosa che mi rende davvero orgoglioso". Così il difensore della Roma Gianluca Mancini parla del proprio percorso azzurro, ricominciato con l'arrivo di Gattuso come ct. "Poi ogni ct prende le sue decisioni, ma quando vengo chiamato di corsa prendo il treno per Coverciano. Spero di restarci il più a lungo possibile e di fare buone prestazioni".

Quanto i principi di gioco del mister vi mettono a vostro agio? E come gruppo come vi aiuta?

"L'aspetto del gruppo c'è tantissimo, per iniziare un discorso e mantenerlo nel tempo il gruppo è fondamentale. Ci alleniamo col sorriso ma anche faticando, il mister ci spinge sempre tanto e poi ci mette nelle migliori condizioni per rendere. E' una cosa molto importante per creare un percorso duraturo".

Siete pronti per i play-off? Vi sentite più pronti eventualmente viste le ultime esperienze?

"Finché la matematica non ci condanna non possiamo dirlo. Io non mi sento più forte di nessuno, le partite vanno tutte giocate e sudate. Non possiamo pensare troppo avanti, pensiamo a noi stessi e a ciò che abbiamo intrapreso col mister. Partita per partita per crearci un futuro importante":