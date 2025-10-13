TMW Parma, Cherubini: "Sohm ragazzo serio. Suzuki ha scelto di rimanere. Bernabé..."

L'amministratore delegato del Parma Federico Cherubini, nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini ha parlato di Sohm e della sua difficoltà ad incidere alla Fiorentina: "E' difficile dar giudizi senza sapere cosa stia succedendo a Firenze, se non vedere un po' le partite. Sohm è un giocatore solido e di grande rendimento. Sono convinto che nel tempo riuscirà a mostrare le sue qualità. E' un ragazzo serio, un professionista serio. E' normale che non sia facile cambiando ambiente ma sono convinto che riuscirà a dimostrare tutte le sue qualità".

Tante proposte in estate per Bernabé?

"Abbiamo fatto sacrifici cedendo diversi giocatori importanti, altri abbiamo lottato per tenerli. Bernabé, come altri giocatori che abbiamo in rosa, è ancora giovane e avrà sicuramente altre opportunità in futuro di poter essere oggetto di attenzioni di mercato ma la nostra ambizione è quella di crescere e diventare non solo un club che cresce, valorizza e vende ma anche un club nel quale un giocatore possa pensare di fare un percorso più lungo".

Altra grande intuizione è stata Suzuki. Può essere un uomo mercato?

"Suzuki è stato già uomo mercato perché già quest'estate ha avuto diverse opportunità ma ha scelto di rimanere a Parma e noi siamo stati felici di tenerlo. Non mi meraviglierebbe il fatto che in futuro potesse approdare nei massimi campionati europei".

