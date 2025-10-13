TMW Fiorentina, Angeloni: "Kospo ha ottime prospettive, Fortini ha fatto il giusto percorso"

Valentino Angeloni, responsabile settore giovanile della Fiorentina, parla a margine del convegno "Il mercato e lo scouting internazionale. Dal settore giovanile alla prima squadra" organizzato dalla BSP Football Agency di Silvio Pagliari, in collaborazione con il Comune di Tolentino e il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimc: "Kouadio è solo l'ultimo dei ragazzi che hanno esordito tra i grandi, mi sono soffermato su di lui perché a marzo scorso non era un titolare in Primavera. Ha fatto il ritiro e ha avuto quella maturazione che prima non c'era e l'ho usato come esempio, come è successo anche ad Harder. Ha capito che mister Pioli lo guardava con fiducia ed è stata una motivazione incredibile. Competere coi grandi è stata la molla che ha fatto scattare la fiducia di poter stare ad alti livelli. Gli serviva avere fiducia". Leggi qui l'integrale.

Fortini ha fatto grandi cose alla Juve Stabia e ora è alla Fiorentina: la Serie B è un campionato formante?

"Sicuramente. Ne abbiamo diversi in Serie B e il suo è stato un esempio importantissimo. Ha colto l'opportuntità l'anno scorso e rientrare a Firenze è stato il giusto percorso, si è dimostrato degno di essere nella rosa della Fiorentina. Ricordo anche Luca Ranieri, come è successo anche ad altri ragazzi".

Kospo che prospettive può avere?

"Un ragazzo interessante, che abbiamo seguito con lo scouting di settore giovanile e di Prima Squadra. E' un ragazzo interessante, che deve gestire la Prima Squadra, quindi un ambito che non mi appartiene. Penso possa avere prospettive molto buone ma poi parla il campo".

Quanto conta avere un centro sportivo dove si allenano tutte le squadre?

"Conta tantissimo, la struttura è meravigliosa e questo crea appartenenza, crea unione, la futuribilità. I ragazzi vedono nell'angolone del Viola Park la Prima Squadra, li vedono mangiare con loro e questa è una cosa incredibile. Non possiamo capire quanto può incidere ma sono convinto che aiuta tanto, un grazie al presidente, è un valore aggiunto per noi".