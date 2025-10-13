Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

N'Dri: "La chiamata del Lecce mi ha reso orgoglioso ed in parte anche sorpreso"

N'Dri: "La chiamata del Lecce mi ha reso orgoglioso ed in parte anche sorpreso"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00Serie A
Simone Lorini

Konan N'Dri, ala del Lecce, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Calciolecce.it e parlato anche del suo rapporto con Makelele: “E’ stato il mio primo allenatore all’Eupen, nonché tra coloro che mi hanno selezionato per portarmi al club belga. Avevo appena 18 anni ed è stato questo il passaggio che mi ha consentito di fatto di diventare un giocatore professionista, di firmare il mio primo contratto. Makelele allenava l’Under 21 dell’Eupen e mi ha aiutato tantissimo con la sua esperienza, così come hanno fatto gli altri allenatori che mi hanno fatto debuttare e poi confermato in prima squadra”.

Della rosa bianconera faceva parte in quegli anni anche un ex calciatore del Lecce come Carlos Embalo. L’hai sentito in occasione del tuo trasferimento nel Salento?
“Siamo amici, è davvero un bravo ragazzo. Nei primi anni all’Eupen non avevo ancora la patente, lui mi ha aiutato dandomi spesso passaggi e mostrandosi molto disponibile. Così, quando ho firmato per il Lecce, è stato il primo a scrivermi. Mi ha descritto il luogo, mi ha sottolineato come fosse la gente di qui, pronta a darti tutto nel momento in cui vede ciò che lasci sul campo, l’impegno che ci metti, come onori la maglia. E anche stavolta mi ha chiesto se mi servisse qualcosa, vista la conoscenza che aveva di Lecce”.

Torniamo alla tua carriera: gennaio 2025, arriva la chiamata del Lecce. Cos’hai provato in quei giorni lì?
“La chiamata del Lecce mi ha reso orgoglioso ed in parte anche sorpreso. Con il mio agente stavamo pensando ad un’eventualità di trasferimento, ma francamente non si stavano manifestando grandi opportunità. Poi, quando mi ero ormai già focalizzato sulla conclusione della stagione in maglia Leuven, ecco la chiamata giallorossa. Il mio agente mi chiama ed io del Lecce sapevo solo giocasse in Serie A. Un campionato che per me, ovviamente, rappresentava un grande sogno. Pensavo che volevo solo continuare a fare ciò che sognavo, ovvero giocare a calcio, e non mi interessava tanto se Lecce fosse in Sud Italia o in Sud Africa. Ero felice, sapevo che non sarebbe stata facile ma mi sentivo pronto per questa nuova avventura”.

Articoli correlati
Magia di N'Dri e gol della bandiera per il Lecce: Atalanta avanti 4-1 all'82' Magia di N'Dri e gol della bandiera per il Lecce: Atalanta avanti 4-1 all'82'
N'Dri: "Mai avuto dubbi sul Lecce, ecco perché la numero 10. Milan? Non un buon periodo"... N'Dri: "Mai avuto dubbi sul Lecce, ecco perché la numero 10. Milan? Non un buon periodo"
Lecce, Trinchera presenta i nuovi: "N'Dri ci ha subito impressionato. Scott farà... Lecce, Trinchera presenta i nuovi: "N'Dri ci ha subito impressionato. Scott farà parlare di sé"
Altre notizie Serie A
Marilungo: "Esposito e Camarda sul trampolino di lancio. Mancano i numeri 10" Esclusiva TMWMarilungo: "Esposito e Camarda sul trampolino di lancio. Mancano i numeri 10"
N'Dri: "La chiamata del Lecce mi ha reso orgoglioso ed in parte anche sorpreso" N'Dri: "La chiamata del Lecce mi ha reso orgoglioso ed in parte anche sorpreso"
Fiorentina, Angeloni: "Kospo ha ottime prospettive, Fortini ha fatto il giusto percorso"... TMWFiorentina, Angeloni: "Kospo ha ottime prospettive, Fortini ha fatto il giusto percorso"
Zauri: "Fiorentina, vittoria unica medicina. Piccoli non senta addosso il peso del... Zauri: "Fiorentina, vittoria unica medicina. Piccoli non senta addosso il peso del cartellino"
Israele, Ben Shimon: "Difficile giocare sempre in trasferta, alla fine faremo i conti... Israele, Ben Shimon: "Difficile giocare sempre in trasferta, alla fine faremo i conti con i risultati"
Genoa-Parma, confermato il divieto di vendita dei tagliandi a chi risiede in provincia... Genoa-Parma, confermato il divieto di vendita dei tagliandi a chi risiede in provincia di Parma
Italia, Mancini: "Non possiamo pensare troppo avanti, per i playoff manca la matematica"... Italia, Mancini: "Non possiamo pensare troppo avanti, per i playoff manca la matematica"
Parma, Cherubini: "Sohm ragazzo serio. Suzuki ha scelto di rimanere. Bernabé..." TMWParma, Cherubini: "Sohm ragazzo serio. Suzuki ha scelto di rimanere. Bernabé..."
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
3 Il virus FIFA non fa sconti: la sosta per le nazionali lascia il segno, ecatombe di infortuni
4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
5 Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Israele, le probabili formazioni: Gattuso passa alla difesa a tre, due ballottaggi
Immagine top news n.1 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.2 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.3 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Immagine top news n.5 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.6 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.7 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.2 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.3 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.4 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Pio Esposito, giusto preferirlo a Hojlund? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Marilungo: "Esposito e Camarda sul trampolino di lancio. Mancano i numeri 10"
Immagine news Serie A n.2 N'Dri: "La chiamata del Lecce mi ha reso orgoglioso ed in parte anche sorpreso"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Angeloni: "Kospo ha ottime prospettive, Fortini ha fatto il giusto percorso"
Immagine news Serie A n.4 Zauri: "Fiorentina, vittoria unica medicina. Piccoli non senta addosso il peso del cartellino"
Immagine news Serie A n.5 Israele, Ben Shimon: "Difficile giocare sempre in trasferta, alla fine faremo i conti con i risultati"
Immagine news Serie A n.6 Genoa-Parma, confermato il divieto di vendita dei tagliandi a chi risiede in provincia di Parma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Zanon: "Darò il 100% per salvare la Carrarese. Una fortuna incontrare Calabro"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, buone notizie dall'infermeria per Donati: Barak e Ferrari lavorano coi compagni
Immagine news Serie B n.3 Pescara, slitta il rientro di Tsadjout: salterà anche la sfida con la Carrarese. Il punto
Immagine news Serie B n.4 Cerri: "Questo Bari merita tanto. Non mi precludo la Juve. Toni? Firmerei per fare la metà"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Tutino si allena e sorride col gruppo. E punta al derby con la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.6 La Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi per il derby con l'Avellino: indetta la 'Giornata Gialloblù'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, nei posticipi vincono Dolomiti Bellunesi e Trento. Attesa per i recuperi
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
Immagine news Serie C n.3 Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio Italia"
Immagine news Serie C n.4 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club
Immagine news Serie C n.6 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Babb sul terzo intervento al menisco: "Non vedo l'ora di poter dire che sono tornata"
Immagine news Calcio femminile n.3 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?