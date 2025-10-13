Genoa-Parma, confermato il divieto di vendita dei tagliandi a chi risiede in provincia di Parma

La trasferta a Genova sarà vietata per i residenti nella provincia di Parma: è questa la decisione della Questura di Genova, su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Un provvedimento che era nell'aria, come anticipato da ParmaLive.com, e che arriva come diretta conseguenza degli scontri avvenuti nelle ore antecedenti al match tra Cremonese e Parma, in data 21 settembre. Questo quanto pubblicato oggi dal club ducale: "Il prezzo di 26,50 euro è il costo del titolo di ingresso del Settore Ospiti dello stadio Luigi Ferraris di Genova per la settima giornata del campionato Serie A Enilive 2025/26, fra Genoa e Parma, in programma domenica 19 ottobre (ore 15:00).

Su disposizione dell’ordinanza n. 86417 del 10/10/2025 del Prefetto di Genova, emanata su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) del Ministero dell’Interno del 24/09/2025 è stabilito “il divieto di vendita di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Parma”".