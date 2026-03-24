TMW Italia, -2 all'Irlanda del Nord: Calafiori sta bene, oggi provino decisivo per Bastoni

Riccardo Calafiori ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche nel corso della conferenza stampa odierna. "Sto bene. Poi oggi vediamo l'allenamento sul campo, ma sto bene", ha dichiarato il difensore dell'Arsenal che domenica ha concluso la partita contro il Manchester City con un dolorino da cui sembra aver recuperato. "In questi casi - ha dichiarato il calciatore azzurro - la chiave è vivere il presente e non pensare troppo, godersi ogni singolo momento perché può diventare una cosa bella. Stare insieme, fare gruppo e pensare alla prossima gara".

L'allenamento, il secondo di questa spedizione, è fissato per oggi a partire dalle ore 17. Una seduta a porte chiuse che dovrà sciogliere le riserve soprattutto sulle condizioni di Alessandro Bastoni. Alle prese con un problema alla tibia, il difensore della Nazionale da domenica mattina è a Coverciano per sottoporsi a cure specifiche e ieri ha svolto prima lavoro in palestra e poi corsa.

Non dovrebbero esserci problemi per Gianluca Mancini, solo un affaticamento per il centrale della Roma che giovedì dovrebbe partire dall'inizio in una difesa che negli ultimi mesi ha subito troppi gol: quattro gol incassati dalla Norvegia a novembre e altrettanti subiti a settembre contro Israele. "Quando si commette un errore, si prende gol, il problema non è solo di un reparto. C'è poco da pensare al passato. Dobbiamo stare insieme e ottenere il risultato", ha detto oggi Calafiori.

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Riccardo Calafiori.