Calafiori: "Arsenal squadra iconica, diversa da tutte le altre. Ho voglia di vincere"

Nel corso dell'intervista concessa ai taccuini di SportWeek, il difensore Riccardo Calafiori ha parlato del suo approdo in Premier League: "Ho sempre sognato di giocare in Inghilterra - ha esordito il centrale della Nazionale italiana -. È vero, dopo Bologna sarei potuto andare in una big italiana. Finito l’Europeo, però, il prezzo del mio cartellino è aumentato e la Wsa, l’agenzia del mio procuratore, Alessandro Lucci, mi ha spiegato che l’Arsenal mi voleva davvero. Sapevo che sarei arrivato nel campionato più difficile, ma mi sono detto che avrei sempre potuto fare un passo indietro. E poi, parliamoci chiaro: l’Arsenal è l’Arsenal, una squadra iconica, diversa da tutte le altre".

E proprio con i Gunners c'è l'opportunità di alzare al cielo dei trofei: "Ne ho bisogno - ha proseguito il centrale - ho voglia di vincere e credo sarebbe importante. Siamo un gruppo giovane, pieno di entusiasmo. Parliamo ogni giorno dei nostri obiettivi, ma percepisco grande serenità".

Infine anche un commento sulla più grande soddisfazione da giocatore: "Quando ero alla Roma ho comprato casa ai miei genitori - ha concluso Calafiori -. In 23 anni ho ricevuto davvero più complimenti come persona che come calciatore: il merito è loro, mi sembrava giusto ripagarli".