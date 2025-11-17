Siena, caos portieri. Bellazzini: "Se interverremo sul mercato? Ne parlerò a freddo con il Ds"

Ha avuto del paradossale quello che è accaduto ieri al Siena, ben oltre la sconfitta casalinga contro il San Donato Tavarnelle, che si è imposto 0-2 allo stadio 'Franchi'. E il tutto quando lo scontro con la capolista Grosseto è ormai prossimo.

Come infatti avevamo raccontato in giornata, il Siena da due settimane gioca senza il portiere titolare Mattia Michielan, che si è infortunato esattamente come accaduto anche al terzo portiere, Cristian Paolucci; tutto nelle mani del secondo, Andrea Di Vincenzo, che ieri ha però commesso qualcosa di estremamente pesante soprattutto se si considera la situazione: uscendo dai pali, è stato autore di un fallo che gli è costato il cartellino rosso. In campo quindi il quarto portiere, il sedicenne Giovanni Palazzi, al quale, almeno sulla carta, dovrebbe spettare l'onore e l'onere di giocare contro la truppa maremmana; ammesso che la società non decide di intervenire sul mercato, vista la delicatezza del momento.

Ma tutto è in divenire, come ha confermato il tecnico bianconero Tommaso Bellazzini nel post gara: "Se prendere un altro portiere? Non lo so, ne parleremo con il Direttore e vedremo cosa ci sarà da fare. Abbiamo perso tre portieri in due settimane, e questa è una cosa abbastanza anomala. L'errore di De Vincenzo fa parte della giovane età e della voglia di mettersi in mostra per fare bene, e il momento della stagione non è semplice: dobbiamo esser comprensivi, i giovani devono passare dagli errori per crescere".