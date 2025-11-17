I blackout che terrorizzano l'Italia in vista dei playoff. Con la Norvegia come con Israele

L'Italia intera si domanda se sarà la volta buona, se dopo i playoff sarà finalmente possibile tornare a parlare di una Nazionale che partecipa ai Mondiali, dopo due edizioni di fila nelle quali l'appuntamento è stato invece mancato. Ieri sera contro la Norvegia non è solamente arrivata la certezza di andare a disputare gli spareggi, ma anche il sospetto che questa squadra abbia dei problemi nella gestione di situazioni un po' più complicate del normale.

Impossibile per esempio non ripensare alle folate norvegesi del secondo tempo: alla selezione di Solbakken, in realtà, è bastato giusto ritrovare fluidità in due-tre meccanismi di base per mandare all'aria il discreto e incoraggiante primo tempo disputato dall'Italia. La questione più preoccupante è la morbidità della resistenza opposta dagli Azzurri alle difficoltà, guardarsi quanto poco tempo intercorre tra un gol e l'altro di Haaland per accorgersene ancor più materialmente.

E non è nemmeno la prima volta, in queste poche partite disputate agli ordini di Gattuso, che l'Italia rischia di vanificare tutto per attimi di follia. Rivedersi per esempio quanto avvenuto contro Israele, quando avanti 4-2 a dieci dal novantesimo, la Nazionale azzurra si è fatta riprendere sul momentaneo 4-4, riuscendo solamente con un guizzo di Tonali a risolvere la faccenda, in pieno recupero. L'Italia di Gattuso, tra le altre cose, ha questi momenti in cui si spegne la luce. In un appuntamento da dentro-fuori senza appelli di riparazione, come il playoff di marzo, non è ammesso.