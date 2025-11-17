Lecco, Valente: "Pro Patria non merita la classifica che ha. Felice del settimo clean sheet"

Successo di misura del Lecco sulla Pro Patria, con il secondo posto in solitaria nel Girone A nelle mani dopo l'allungo sull'Union Brescia. Federico Valente, allenatore dei blucelesti, riconosce i meriti degli avversari:

"La Pro Patria non merita di avere nove punti - riporta LCN Sport - Ho visto quattro partite e spesso, come contro l'Alcione, non meritavano di perdere. Con il campo in queste condizioni ci voleva una squadra pronta alla battaglia e chi ha giocato ha dimostrato di avere certe caratteristiche. I cambi mi hanno dato tanto, ma lo sapevo perché in questo gruppo si può mettere in campo chiunque e, per un allenatore, è la cosa più bella. Solo 2 gol subiti nelle ultime cinque? Provo ad allenare diverse situazioni, penso sia il settimo clean sheet".

SERIE C, 14ª GIORNATA

GIRONE A

Cittadella - Arzignano 1-0

17’ Cecchetto

Lumezzane - Pro Vercelli 3-1

34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)

Triestina - Trento 1-1

12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)

Ospitaletto - Brescia 0-0

AlbinoLeffe - Virtus Verona 3-1

29' Potop (A), 34' Astrologo (A), 71' Mandelli (A), 78' Mancini (V)

Alcione Milano - Novara 0-1

71' Basso

Lecco-Pro Patria 1-0

13' Furrer

Vicenza-Renate 1-0

10' Cuomo

Lunedì 17 novembre

20:30 – Pergolettese - Giana Erminio

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica: Vicenza 38*, Lecco 30*. Union Brescia 28*, Alcione Milano 24*, Cittadella 24*, Inter U23 22, Trento 20*, Pro Vercelli 19*, Novara 18*, Renate 17*, AlbinoLeffe 16*, Ospitaletto 14*, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, Lumezzane 13*, Virtus Verona 11*, Pro Patria 8*, Triestina -9*

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti