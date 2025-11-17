Si ferma Diao, esami per Vlahovic. Conte è tornato a Napoli: le top news delle 18

Antonio Conte è tornato a Napoli, ed è stato protagonista di un confronto con la squadra a Castel Volturno. Per ora, è tutto quello che filtra dal mondo azzurro, in attesa di capire se ci sarà un faccia a faccia anche con Aurelio De Laurentiis. Il tecnico salentino veniva da quasi una settimana di “pausa” degli allenamenti, in una fase nella quale avrebbe comunque avuto a disposizione ben pochi giocatori, vista la sosta per le nazionali.



Brutte notizie in casa Como: gli esami a cui si è sottoposto Assane Diao hanno riscontrato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, ma l’attaccante dovrebbe rimanere ai box per circa 20 giorni. Fabregas spera di averlo per la partita con l’Inter, in programma il 6 dicembre a San Siro.

Esami in casa Juventus anche per Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo è arrivato nel primo pomeriggio al J|Medical, dopo essere stato risparmiato dalla Serbia. Non dovrebbe trattarsi di nulla di particolare: Spalletti spera di averlo a disposizione per la prossima di campionato con la Fiorentina.

A proposito di centravanti: Gian Piero Gasperini ne aspetta uno, per la sua Roma, nel prossimo mercato di gennaio. I nomi caldi sono quelli di Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic, entrambi in forza all’Atalanta. Resta in piedi anche la pista che porta a Joshua Zirkzee. A TMW ha parlato di Francesco Pio Esposito l’agente Roberto La Florio, che curò il suo passaggio all’Inter, insieme ai fratelli Salvatore e Sebastiano: “Pio è un ragazzo d’oro. Ha potenziale esagerato, fisico e tecnico. Ma soprattutto… ha la testa sulle spalle. Ragazzo perbene, serio. Per me può farcela ad arrivare a essere un campione dichiarato, ha le stimmate del top player e oggi è esattamente dove vuole essere”.

Brutto episodio a Chieti: al ritorno dalla trasferta con la Recanatese, il pullman della squadra abruzzese è stato bersagliato da una sassaiola. Si è trattato di un vero e proprio agguato, portato avanti da una ventina di persone. Attimi di terrore, ma non sembrano esserci stati feriti.