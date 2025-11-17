Spezia, prosegue il calvario di Zurkowski: nuova operazione e 2025 terminati anzitempo
Il 2025 di Szymon Zurkowski si chiude in anticipo anche se forse non è mai realmente cominciato a causa dei tanti problemi fisici che ne hanno condizionato la passata stagione, solo cinque presenze con l’Empoli in Serie A, e l’inizio di questa, una sola presenza a settembre proprio contro la sua ex squadra per un totale di mezzora in campo. Il Polacco infatti nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico per stabilizzare il legamento collaterale del ginocchio destro, già operato lo scorso anno con l’obiettivo di poter tornare a disposizione del tecnico Roberto Donadoni dopo la pausa invernale.
A comunicarlo è lo stesso Spezia nel report sull’allenamento di questa mattina:
“Reduci dal giorno di riposo concesso da mister Donadoni dopo un'intensa settimana di lavoro, le Aquile hanno intrapreso questa mattina la marcia di avvicinamento alla sfida in programma domenica alle 15:00 in casa del Mantova.
Dopo un riscaldamento tecnico, spazio a esercitazioni tecniche svolte ad alto ritmo e a esercitazioni tattiche, per poi concludere la seduta con una serie di partitelle su campo ridotto. Regolarmente in gruppo Comotto, tornato finalmente con i compagni dopo l'infortunio subito in nazionale nella scorsa sosta di campionato, terapie invece per Soleri, in attesa di sottoporsi agli esami strumentali del caso dopo l'infortunio accusato in occasione dell'allenamento congiunto con la formazione Primavera. Infine, controlli medici per Zurkowski, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico per la stabilizzazione del legamento collaterale del ginocchio destro, operato nella passata stagione.
Per domani è in programma una seduta mattutina”.
