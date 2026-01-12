Italia, Buffon: "Ci avviciniamo bene al playoff, segnali forti. Penso a quelli dell'Inter..."

L'ex portiere Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport dall'evento 'Teatro dei campioni' a Genova, ripartendo dal ventennale del Mondiale vinto dall'Italia nel 2006.

Ha detto Buffon, tornando con la mente al glorioso successo di vent'anni fa della selezione azzurra guidata dal ct Lippi: "Ricordo quando abbiamo fatto la doccia con la coppa con noi. Dopo un mese e mezzo di tensioni ed emozioni difficili da gestire, ci siamo tolti questo peso raggiungendo l'obiettivo".

Come ci avviciniamo ai playoff di marzo? Prosegue e conclude così nelle sue riflessioni Buffon: "Ci stiamo avvicinando bene, come dovremmo fare, con i passaggi giusti. Vedendoli giocare, sembra che i calciatori stiano molto bene e stanno dando segnali forti da inizio stagione. Penso a quelli dell'Inter e all'annata che comportava tanti rischi e che invece stanno rispondendo da campioni. Anche quelli del Napoli, ma pure chi è all'estero. Speriamo che le cose durino almeno fino al 1° aprile".