Buffon: "Carnesecchi un po' spavaldo come me. Champions? Alla Juve servono 4 gol"

In tanti hanno spesso sostenuto come Marco Carnesecchi ricordi un po' Gianluigi Buffon nel modo di approcciarsi alla partita. La risposta l'ha data lui stesso nel corso della lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: "Sì, è vero. Ha quel modo guascone e un po' spavaldo di affrontare la gara, mi ci rivedo parecchio in questo. Ognuno deve fare la propria strada".

Crede nella rimonta contro il Galatasaray?

"Se fosse stata al completo il motivo per guardare e spendersi c'era. Venendo dal ko con il Como e con queste defezioni… Poi all'andata Osimhen non ha segnata, servono 4 gol per andare ai supplementari".

Come mai in Champions non siamo andati bene con le nostre squadre?

"Per quello che riguarda Inter e Juventus il risultato dell'andata è frutto delle polemiche di San Siro. L'Atalanta invece ha trovato una squadra che le è stata superiore per 70 minuti, ma negli ultimi 20 la Dea ha dimostrato che può avere chance. Insieme all'Inter è quella che ne ha di più per ribaltare la gara".

Clicca qui per leggere le parole di Buffon.