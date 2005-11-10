Italia, Esposito: "Da quando ho 16 anni sono a questi livelli, felice di essere tornato"

L'attaccante dell'Italia Sebastiano Esposito ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match di Nations League contro la Francia pareggiato per 1-1.

Eri ovunque.

"Ho cercato di mettere più abnegazione possibile, quando indosso questa maglia so che è un privilegio".

Stasera avete acquisito nuove certezze?

"Siamo un gruppo giovane, abbiamo bisogno di tempo e nelle ultime 2 partite ma anche in alcuni tratti col Belgio abbiamo fatto abbastanza bene. Oggi bene soprattutto nell'atteggiamento".

Gara di sacrificio.

"Abbiamo fatto bene anche con la palla in alcuni tratti, sono abbastanza soddisfatto".

I 180 minuti in azzurro cambiano la tua prospettiva?

"Il mio percorso è stato un po' turbolento, da quando ho 16 anni sono a questi livelli. Ho fatto un po' il giro del mondo e sono contento di essere tornato a questi livelli".

Contento di essere a questi livelli o rimpianto per esserci arrivato tardi?

"Gli errori fanno parte del percorso, ne ho fatti e qualcuno mi ha aiutato a farli. Mi godo il momento, ma tra 3 giorni c'è un'altra partita".