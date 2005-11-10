Francia, Zidane: "Sono molto deluso, meritavamo di più. Ma sono fiero dei miei giocatori"

Zinedine Zidane, commissario tecnico della Francia, ha commentato ai microfoni di TF1 il pareggio contro l'Italia in Nations League. Il ct francese ha espresso tutta la propria delusione per il risultato, pur elogiando la prestazione della squadra.

"Sono molto deluso, meritavamo di più, ma il calcio è così. Avremmo dovuto chiudere la partita, ma sono fiero dei miei giocatori. La prestazione è stata molto buona, i miei giocatori sono stati esemplari. Sono frustrato per loro perché hanno dato tutto."

"Nel primo tempo possesso sterile"

Zidane ha poi analizzato l'andamento della partita, soffermandosi soprattutto sulla necessità di sfruttare meglio gli spazi.

"Abbiamo avuto il possesso nel primo tempo, ma era sterile. È quello che abbiamo cercato di correggere nell'intervallo. Per fare male all'avversario bisogna prendere gli spazi. Dal punto di vista della prestazione abbiamo messo in campo delle cose, loro hanno fatto il loro gioco, difensivo, 'all'italiana'. Non siamo stati troppo in pericolo."

"Sono molto soddisfatto dei miei giocatori"

Il commissario tecnico ha quindi respinto l'idea di soffermarsi sulla delusione di Lucas Da Cunha, preferendo concentrarsi sulla prestazione complessiva della squadra.

"Quando si sta bene per tutta la partita e si fanno cose positive, arriva un piccolo granello di sabbia che ci disturba un po'. Lucas Da Cunha deluso? No, io resto su tutto il resto. La cosa più importante è ciò che ho visto da tutti i miei giocatori. Sono molto soddisfatto. Possono essere fieri di quello che hanno fatto questa sera dal punto di vista della prestazione."

Il ritorno allo Stade de France

Infine, Zidane ha parlato delle emozioni legate al ritorno allo Stade de France e all'ovazione ricevuta a inizio partita.

"Mi fa piacere, avremmo voluto regalare la vittoria a tutto un popolo. Questa sera non ci siamo riusciti, ora ci riposeremo per vincere la nostra quarta partita."