Muric: "Mi godo il buon momento col Sassuolo. Juve vicina in classifica, penso che la batteremo"

Il portiere del Sassuolo Arijanet Muric ha parlato in patria al podcast FFK, come riportato da SassuoloNews: "Ogni volta che vengo a giocare per il mio Paese, do sempre il 100% perché amo la nostra gente e la nostra cultura. Mi sento parte di questo Paese, altrimenti non indosserei la maglia del Kosovo".

Cosa farà se il suo connazionale Zhegrova dovesse segnare nella sfida contro la Juventus?

"Non lo farà, farò del mio meglio per fermarlo. Penso che li batteremo, non sono così lontani in classifica. Sono il club più importante d'Italia? Sì ma a noi questo non importa, noi vogliamo batterli".

Ci tiene di più a battere il Como di Vojvoda, la Juve di Zhegrova o il Napoli di Rrahmani?

"Non lo so ma dico Como, non c'è un motivo, forse perché abbiamo perso in Coppa Italia, non mi è piaciuto che abbiamo perso".

Poi sull'Italia e sui tanti Paesi cambiati:

"Ho vissuto in tanti Paesi ma devo dire che l'Italia non è male. Mi sto godendo questo buon momento con il Sassuolo dove le cose non stanno andando male. Sono arrivato da poco ma amo l'Italia, il mio posto preferito però è Girona in Spagna, Adana in Turchia non era male perché era una cultura differente".