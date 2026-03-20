Italia, Gattuso e i dubbi 'mondiali': Tonali ok. Tutti i nomi per la sostituzione di Zaccagni

Entro l'ora di pranzo è attesa la lista dei convocati della Nazionale italiana per i playoff di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso, scrive il Corriere dello Sport, scioglierà i nodi rimasti in sospeso, ma le ore di attesa restano cariche di interrogativi, sul piano fisico come su quello tattico.

Tonali recuperabile, ma occhio a Bastoni

La buona notizia è arrivata da Newcastle: Sandro Tonali ha riportato soltanto un piccolo edema alla coscia sinistra nell'infortunio patito al Camp Nou, senza lesioni. Il centrocampista sarà inserito nella lista dei convocati e, salvo imprevisti, sarà disponibile per la prima partita a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Gattuso continua, comunque, a monitorare la situazione e valuta se aggiungere Samuele Ricci del Milan come copertura aggiuntiva in mediana. Qualche apprensione rimane invece per la tibia di Alessandro Bastoni dell'Inter.

Il rebus più delicato: l'ala sinistra

Con Mattia Zaccagni fuori dai giochi, il ct deve trovare una soluzione sulla fascia sinistra. L'Italia si presenterà ai playoff con il 3-5-2 come assetto base e il 4-4-2 come alternativa, con la fascia destra già coperta da Matteo Politano, Marco Palestra e Andrea Cambiaso. Il lato mancino, invece, è ancora un cantiere aperto.

Federico Bernardeschi del Bologna sembra essere in vantaggio. Si candida per una wild card, con le stesse modalità di una soluzione-sorpresa analoga a quella che aveva portato alla convocazione di Marco Verratti. Federico Chiesa, da mesi in contatto con lo staff azzurro, parte leggermente indietro per il poco minutaggio accumulato al Liverpool. Daniel Maldini, riadattato da Maurizio Sarri come punta centrale alla Lazio, porta in dote la sua versatilità. Non è da escludere nemmeno Lorenzo Pellegrini della Roma, tornato a fare l'attaccante nel tridente di Gian Piero Gasperini. Riccardo Orsolini, infine, sembra essere fuori dal ballottaggio per il calo di rendimento recente.

La lista, tra i 28 e i 29 convocati, è attesa in mattinata. Gattuso risponderà a tutti i dubbi.