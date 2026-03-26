Anche la NFL fa tappa a Mozzate: il linebacker di Green Bay Parsons recupera a Como

Il difensore dei Green Bay Packers, Micah Parsons, si è allenato in queste ore presso il centro sportivo del Como, a Mozzate. L'atleta ha sfruttato le strutture del club lariano per proseguire il suo percorso di recupero durante il soggiorno a Como nel corso della off-season della NFL, fa sapere il club lariano.

La carriera di Parsons

Micah Parsons è un giocatore di football americano statunitense che attualmente milita nel ruolo di linebacker (o edge rusher) per i Green Bay Packers nella NFL. Considerato uno dei talenti difensivi più cristallini della sua generazione, è entrato nella lega nel 2021, selezionato come 12ª scelta assoluta dai Dallas Cowboys, squadra con cui ha giocato fino al 2024. Nell'agosto del 2025 è stato scambiato ai Green Bay Packers, firmando un’estensione contrattuale record. È stato selezionato per il Pro Bowl in ognuna delle sue prime cinque stagioni (2021-2025) e nominato più volte nel First-team All-Pro.