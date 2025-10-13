Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia, Gattuso verso Israele: "Ringrazio Spalletti per le parole. Per me questo ruolo è un sogno"

Italia, Gattuso verso Israele: "Ringrazio Spalletti per le parole. Per me questo ruolo è un sogno"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:30Serie A
Simone Bernabei

Il ct azzurro Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro Israele, gara che potrebbe regalare all'Italia la certezza dello spareggio per il prossimo Mondiale. Il pensiero inizia da Israele e dalle recenti novità legate al cessate il fuoco: "Siamo felici che ci sia stata questa tregua, di vedere la gente che torna a Gaza nella propria terra, è emozionante. Poi domani ci sarà la partita. Ci saranno persone che contesteranno fuori, ma anche oltre 10 mila dentro lo stadio che ci inciteranno".

Una vittoria per blindare il playoff?
"Mi innamoro dei miei ragazzi perché li vedo, vedo come stanno insieme e come affrontano gli allenamenti. Sappiamo di avere un percorso e di non poter sbagliare, ma la crescita mi piace".

Possibile un cambio modulo? Pio Esposito è pronto per partire titolare?
"Ha vissuto il post gara come le altre volte... E' un ragazzo semplice, ha grandi numeri, corre come un centrocampista. E' un ragazzo di facile lettura, vediamo, le partite durano 95 minuti, c'è chi gioca dall'inizio e chi può fare la differenza dopo".

Il suo ruolo da commissario tecnico?
"C'è tantissima gente che pagherebbe per stare qua, io lo vivo come un sogno. Oggi scendendo le scale pensavo ai vecchi allenatori, da Lippi a Trapattoni. E mi chiedevo: "Chi l'avrebbe mai detto di avere questa possibilità?". Ho lavorato insieme per anni con tanta gente qua, quindi tante cose mi vengono semplici perché sembra di essere a casa".

Le belle parole di Spalletti nei suoi confronti?
"E' un uomo molto schietto. L'ho apprezzato. Lo avrei voluto chiamare, poi non l'ho fatto per non rompere le scatole. Ma ho parlato con persone della federazione del valore dell'uomo, perché quando parla non regala mai niente".

Articoli correlati
Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche... Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
De Paola: “Italia, Gattuso finora ha fatto il minimo. In campo più ballerine che... De Paola: “Italia, Gattuso finora ha fatto il minimo. In campo più ballerine che calciatori”
Gattuso, l'ora dell'Italia. La Repubblica titola: "Kean non recupera, c'è Pio Esposito"... Gattuso, l'ora dell'Italia. La Repubblica titola: "Kean non recupera, c'è Pio Esposito"
Altre notizie Serie A
Pisa, sale la febbre in vista del Milan: oltre 1.4000 i biglietti venduti per San... Pisa, sale la febbre in vista del Milan: oltre 1.4000 i biglietti venduti per San Siro
Yildiz, non Kvaratskhelia. La Juventus prepara 4 milioni netti all'anno anti-sirene... TMWYildiz, non Kvaratskhelia. La Juventus prepara 4 milioni netti all'anno anti-sirene estere
L'emergenza Lazio si amplifica: quello del Taty è l'ennesimo infortunio muscolare... L'emergenza Lazio si amplifica: quello del Taty è l'ennesimo infortunio muscolare della stagione
Di Gennaro: "Inter, stravedo per Pio Esposito. E Tudor alla Juve ora..." TMW RadioDi Gennaro: "Inter, stravedo per Pio Esposito. E Tudor alla Juve ora..."
Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima... TMWTegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche... Live TMWGattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Calaiò: "Piccoli ha personalità, si deve consacrare. Pio Esposito? È l'attaccante... Calaiò: "Piccoli ha personalità, si deve consacrare. Pio Esposito? È l'attaccante del momento"
Italia, Mancini: "A settembre siamo stati dei polli dopo il 4-2. Sì, io sono maturato..."... Live TMWItalia, Mancini: "A settembre siamo stati dei polli dopo il 4-2. Sì, io sono maturato..."
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 ottobre
4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
5 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.1 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.2 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.3 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Immagine top news n.4 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.5 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.6 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
Immagine top news n.7 Svilar: "Non ho mai pensato di lasciare la Roma. Gasperini legge il gioco come pochi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Di Gennaro: "Inter, stravedo per Pio Esposito. E Tudor alla Juve ora..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Inter, sfrutta Pio Esposito. Juve, Tudor deve cambiare qualcosa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Napoli: "Pio Esposito, basta chiamarlo giovane. E' valida alternativa all'Inter"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'emergenza Lazio si amplifica: quello del Taty è l'ennesimo infortunio muscolare della stagione
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro: "Inter, stravedo per Pio Esposito. E Tudor alla Juve ora..."
Immagine news Serie A n.3 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine news Serie A n.4 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine news Serie A n.5 Calaiò: "Piccoli ha personalità, si deve consacrare. Pio Esposito? È l'attaccante del momento"
Immagine news Serie A n.6 Italia, Mancini: "A settembre siamo stati dei polli dopo il 4-2. Sì, io sono maturato..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, sospiro di sollievo per Dionigi: Motta contro il Bari ci sarà
Immagine news Serie B n.2 Cesena al lavoro per blindare Tommaso Berti: intesa ormai prossima
Immagine news Serie B n.3 Padova, fra campo e società. Si entra nel vivo della trattativa fra Oughourlian e Figoli
Immagine news Serie B n.4 Pescara, bilancio in miglioramento. Prima volta di Verratti all'assemblea dei soci
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Lella: "Cesena ed Hellas i due snodi della prima parte della stagione"
Immagine news Serie B n.6 "Lo stadio è tutto esaurito. Noi anche": l'Entella annuncia il sold out per la gara con la Samp
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Grella: "A Catania sfida affascinante. Vogliamo ripagare la fiducia dei tifosi"
Immagine news Serie C n.2 Pro Patria, Turotti: "Il nostro mantra? Lasciare ai ragazzi la possibilità di sbagliare"
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Testa: "Una passione che nasce da piccola. Sposo a pieno la 'riforma Zola'"
Immagine news Serie C n.4 Polemiche in Samb-Ravenna. Il club marchigiano: "Ci tuteleremo nelle sedi competenti"
Immagine news Serie C n.5 Lega Pro, Marani: "Con Abete percorso virtuoso. L'idea vincente è ragionare di sistema"
Immagine news Serie C n.6 Un attesa durata circa due anni. Ma Diaw ritrova il gol e porta il Cittadella alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?