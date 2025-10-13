Obert titolare al centro della difesa: le formazioni ufficiali di Slovacchia-Lussemburgo
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Slovacchia-Lussemburgo, partita valida per le Qualificazioni Mondiali 2026, in programma alle ore 20:45 allo Štadión Antona Malatinského di Trnava: in campo anche il cagliaritano Obert, ma sono tantissimi anche gli ex Serie A come Hancko, Gyömbér, Škriniar e Duda.
Le formazioni ufficiali di Slovacchia-Lussemburgo
SLOVACCHIA (4-3-3): Dúbravka; Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko; Bero, Duda, Rigo; Ďuriš, Strelec, Haraslín.
Allenatore: Francesco Calzona.
LUSSEMBURGO (4-4-2): Moris; Bohnert, Mahmutovic, Korac, Jans; Dardari, Barreiro, C. Martins, Da. Sinani; Muratovic, Olesén.
Allenatore: Jeff Strasser.
