Freuler e Akanji in campo dal 1': le formazioni ufficiali di Slovenia-Svizzera
TUTTO mercato WEB
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Slovenia-Svizzera , partita valida per le Qualificazioni Mondiali 2026, in programma alle ore 20:45 allo Stadion Stožice di Lubiana: in campo anche il bolognese Freuler, ma anche l'interista Akanji.
Le formazioni ufficiali di Slovenia-Svizzera
SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Brekalo, Bijol, Drkušic, Janža; Karničnik, Čerin, Elšnik, Horvat; Šeško, Šturm.
Allenatore: Matjaž Kek.
SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Rodríguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Sow, Xhaka, Freuler; Vargas, Embolo, Ndoye.
Allenatore: Murat Yakin.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Ora in radio
Primo piano
Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Serie A
Serie B
La Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi per il derby con l'Avellino: indetta la 'Giornata Gialloblù'
Serie C
Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Calcio femminile