TMW Milan in campo verso il Napoli: assenti i nazionali ma Loftus-Cheek è tornato in gruppo

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello nella giornata di oggi dopo qualche giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri al gruppo, particolarmente rimaneggiato visti i tanti impegni dei nazionali sparsi per il mondo.

La novità è stato il rientro in gruppo di Ruben Loftus-Cheek dopo i problemi e l'intervento al volto in seguito allo scontro con Corvi durante la sfida contro il Parma. L'inglese ha ripreso l'attività sul campo ed è da considerarsi a disposizione per la sfida di campionato alla ripresa contro il Napoli in programma lunedì 6 aprile.