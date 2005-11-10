L'Italia di Mancini sa anche giocare all'italiana: con la Francia una gara di sofferenza che ha pagato

L'Italia di Roberto Mancini ha dimostrato di saper giocare anche di sciabola, senza usare per forza il fioretto. La partita contro la Francia ci ha dato segnali incoraggianti, sopratutto sotto l'aspetto del saper soffire e sulla compattezza di squadra.

Difesa solida e carattere di ferro

Contro la Francia i migliori sono stati Donnarumma e Bastoni, ma allo stesso tempo gli azzurri hanno saputo rendersi più e più volte pericolosi, sfruttando le ripartenze e l'abilità dei suoi interpreti: Pio Esposito è stato preziosissimo nel gioco di sponda, Frattesi negli inserimenti, Vergara ha dato nuova linfa all'ingresso in campo. E soprattutto la squadra non si è sfaldata dopo il gol capolavoro di Olise.

La sconfitta contro il Belgio sembra lontana

Il girone d'andata ha cambiato la percezione che si ha di questa nazionale. Uno scenario drammatico dopo lo 0-2 contro il Belgio che si è fatto meno cupo con il successo in Turchia e il pari contro i bleus: "I risultati cambiano le opinioni" ha dichiarato Mancini che ha lodato la prestazione della squadra, brava a concedere poco a Olise, Dembélé e compagni: "Abbiamo difeso e attaccato da squadra, serata molto positiva". Non resta che chiudere in bellezza queste due settimane, battendo la Turchia a Bologna.