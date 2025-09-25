TMW Roma, Mancini: "Passaggio della fascia a Pellegrini un gesto da spogliatoio"

Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato in zona mista dopo il successo della Roma per 2-1 in casa del Nizza nel debutto europeo dei giallorossi:

"Sì, abbiamo fatto una buona partita, il primo tempo sotto controllo, cercando di trovare gli spazi giusti. Li abbiamo trovati con il gol, un po' un peccato il fuorigioco sulla rete annullata, ma ci sono state delle buone trame. In fase difensiva abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo siamo partiti benissimo, andando sopra. Poi c'è stato l'episodio di rigore, le ultime dieci minuti ce la siamo un po' complicata. È quello dove bisogna migliorare e cercare di arrivare alla fine delle partite in maniera diversa. È stata una partita tosta, un campo difficile contro una squadra fisica e veloce. Siamo contenti di aver fatto questo esordio in Europa".

Quanto ti piace e quanto state lavorando su questa libertà di movimento che ti lascia Gasperini?

"Mi piace perché è un calcio offensivo, un calcio propositivo. Il mister lo ha detto che una fase difensiva giusta, non dipende solo da noi difensori. Quello che abbiamo fatto stasera è tutta la squadra che pressa e difende bene. La fase offensiva è uguale, non deve dipendere solo dagli attaccanti, ma da tutta la squadra. Lo posso fare due o tre volte a partita e quando c'è lo spazio cerco di andare e trovare la fortuna davanti".

Il passaggio della fascia a Pellegrini all'intervallo.

"Molto semplice. C'è una gerarchia. Chi porta la fascia è quello che ha più presenza. Se Lorenzo è entrato, ha più presenza di me e ha preso la fascia. È un gesto da spogliatoio".

Escluso Milano, la Roma non vinceva in trasferta da due anni.

"Non lo sapevo queste cose, ma era importante iniziare bene l'Europa, tutti i punti contano, la girona è difficile e siamo contenti di questa vittoria. Le statistiche riguardate voi, noi andiamo al campo e cerchiamo ogni partita di fare il massimo".